В Анкаре посла США вызвали в МИД Турции в связи с резолюцией о Геноциде армян
14 декабря 2019 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда в связи с принятой Сенатом Конгресса США резолюцией о признании Геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
«В наше министерство был вызван посол США Дэвид Саттерфилд из-за резолюции по событиям 1915 года. Заместитель министра иностранных дел Седат Онал передал ему нашу реакцию на данное решение», - сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, пишет Ermenihaber.am.
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
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За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
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