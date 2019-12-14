Президент Армении примет участие в престижном форуме в Дохе

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саргсян примет участие в престижном форуме в Дохе по приглашению эмира Государства Катар Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Doha Forum - международная престижная платформа для диалога, основанная в 2000 году и объединяющая мировых политических и экономических лидеров, представителей международных организаций и экспертов для обсуждения проблем современного мира и обмена идеями о путях их решения.

Doha Forum 2019 проводится под заголовком «Переосмысление управления в многополярном мире» с целью развернуть диалог о возникающих в быстро меняющемся мире тенденциях и современных требованиях для создания более эффективных систем управления.