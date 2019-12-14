Президент Армении примет участие в престижном форуме в Дохе
14 декабря 2019 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саргсян примет участие в престижном форуме в Дохе по приглашению эмира Государства Катар Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Doha Forum - международная престижная платформа для диалога, основанная в 2000 году и объединяющая мировых политических и экономических лидеров, представителей международных организаций и экспертов для обсуждения проблем современного мира и обмена идеями о путях их решения.
Doha Forum 2019 проводится под заголовком «Переосмысление управления в многополярном мире» с целью развернуть диалог о возникающих в быстро меняющемся мире тенденциях и современных требованиях для создания более эффективных систем управления.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
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