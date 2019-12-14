У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными 29,000 сотрудников

У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными 29,000 сотрудников
14 декабря 2019 - 16:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Воры украли из автомобиля бухгалтера Facebook жесткий диск, на котором хранились банковские данные 29 тысяч сотрудников компании.

Инцидент произошел еще 17 ноября, о пропаже стало известно 20 ноября. Однако Facebook начала предупреждать сотрудников, чьи данные оказались похищены, только 13 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, информация на носителях, в том числе сведения о зарплате и номера банковских счетов, не была зашифрована.

В пресс-службе Facebook подчеркнули, что сотрудник не имел права выносить жесткие диски за пределы офиса. К нему применили дисциплинарные меры, но какие именно, не уточняется.

В компании также заверили, что персональные данные пользователей Facebook на украденных дисках не хранились.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Из машины бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными тысяч сотрудников
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