Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

PanARMENIAN.Net - Турецкая сторона может признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса США Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом заявил 15 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США», - сказал он, пишет ТАСС.

Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики». По словам президента, решение относительно этого события «должны принимать не политики, а историки».

Американский Сенат 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса США, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.