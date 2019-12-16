В Бейруте продолжаются погромы и противостояния с полицией
16 декабря 2019 - 11:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Группы людей закидывают кордоны полиции и армии камнями, скрываясь среди мирных демонстрантов в районе здания парламента в центре Бейрута. Стражи порядка в свою очередь интенсивно используют слезоточивый газ для разгона активистов, пишет РИА Новости.
По словам участника демонстрации, несколько групп молодых людей побили витрины магазинов на ближайших улицах.
Телеканал «Аль-Джадид» со ссылкой на МВД сообщает, что стражи порядка в центре Бейрута не предпринимали мер и призывали активистов к сдержанности на протяжении полутора часов, пока из толпы в них летели камни. После того, как несколько сотрудников полиции получили ранения, офицерами был отдан приказ применить слезоточивый газ.
К месту столкновений в центре Бейрута продолжают прибывать кареты скорой помощи и подкрепление армии. Тем временем близ парламента на Площади павших сторонники шиитских партий напали на палаточный городок мирных демонстрантов и подожгли палатки. В других крупных городах Ливана и на основных трассах активисты блокируют дороги, поджигая шины и мусорные баки.
Сильные противостояния между митингующими и армией начались 14 декабря после того, как группа активистов попыталась прорваться к зданию парламента. Столкновения с применением камней, дубинок и слезоточивого газа длились на протяжении нескольких часов. Спустя некоторое время в центр Бейрута стали прибывать активисты из отдаленных городов Ливана, чтобы поддержать своих соратников.
В Ливане 17 октября начались антиправительственные демонстрации. Несмотря на отставку правительства Саада Харири, 29 октября, волнения в стране не прекратились. Экономическая и финансовая ситуация в стране продолжает находиться в кризисном положении. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.
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