В восстановленном армянском храме Алеппо впервые за 7 лет провели мессу

PanARMENIAN.Net - Первая за семь лет месса прошла в сирийском Алеппо в армянском Храме сорока мучеников, восстановленном после его разрушения боевиками террористической группировки «Исламское государство» 4 года назад.

Месса прошла 15 декабря, после службы каждому посетителю храма дали с собой облатку - небольшой кусок ритуального пресного хлеба, символизирующий плоть Христову, пишет РИА Новости.

«Мы безумно счастливы, что нам вернули нашу церковь, этот храм занимает особое место в наших сердцах. И то, что сегодня произошло - настоящее счастье для всех людей здесь», - сказала журналистам жительница Алеппо Лара.

Еще одна местная жительница - Такухи Саакян - вспоминает, что в этом храме служил ее супруг, венчались их дети. «А я помню, как впервые пришла сюда ребенком, это было очень давно, сейчас мне уже 70 лет, и помню, как святой отец обручил нас с моим будущим мужем», - рассказала жительница города Хасми Касаарян.

Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном ее члены проживали в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кассабе и Эль-Камышлы. После начала кризиса, по некоторым оценкам, Сирию покинули свыше 90 тысяч армян. Согласно данным МИД Армении, республика предоставила убежище более чем 22 тысячам сирийских граждан.

Боевики подорвали Храм сорока мучеников в апреле 2015 года. Они заложили взрывчатку в прорытые под фундаментом подземные тоннели, здание церкви было разрушено на 70%. Восстановление храма, построенного в XV веке, финансировалось за счет пожертвований армянской общины Алеппо. Церковь была освящена 30 марта 2019 года одним из ключевых иерархов Армянской апостольской церкви (ААЦ), католикосом Великого дома Киликии Арамом I, резиденция которого находится в Ливане.