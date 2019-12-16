Forbes: 8 армян вошли в список 200 богатейших бизнесменов РФ в 2019 году

PanARMENIAN.Net - 8 бизнесменов армянского происхождения вошли в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

На 29 месте в рейтинге расположился основатель Группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Отмечается, что в активах группы «Ташир» 55 объектов коммерческой недвижимости: торговые центры, офисы, гостиницы общей полезной площадью более 1 млн кв. м.

Состояние 53-летнего бизнесмена издание оценивает в 3.7 млрд долларов. Компания Карапетяна вложит 23 млрд рублей в реконструкцию двух павильонов ВДНХ и строительство нового выставочного объекта. К 2021 году должен быть готов весь выставочный комплекс, общая площадь превысит 300 000 кв. м.

32 место занимает 52-летний Сергей Галицкий (Арутюнян). Его капитал в 2019 году издание оценивает в 3.5 млрд долларов. В начале 2018 года Галицкий продал около 29% своих акций «Магнита» банку ВТБ за $2,45 млрд и ушел со всех постов в компании. Его пакет сократился до около 3% акций. В июне 2018 года Галицкий учредил в Краснодаре инвестиционный фонд «СН Капитал», в котором держит основную часть вырученных денег.

44 место занимает основатель портала интернет-знакомств Badoo Андрей Андреев (Оганджанянц) с капиталом 2.3 млрд долларов.

Известный бизнесмен и меценат Рубен Варданян занимает в рейтинге 103 место, его состояние оценивается в 950 млн долларов.

Братья Николай (вице президент «РЕСо-Гарантия») и Сергей (председатель совета директоров группы РЕСО)Саркисовы занимают 134 и 135 места соответственно. Состояние каждого оценивается в 800 млн долларов. Сергей Саркисов - также генконсул Армении в Лос-Анджелесе.

На 146 месте расположился основатель и владелец компании «СКАРТЕЛ», занимающейся технологией Mobile WiMAX, Альберт Авдолян. У него - 700 млн долларов.

Замыкает список богатейших бизнесменов РФ основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY, предприниматель армянского происхождения Давид Ян. Его состояние в 2019 году оценивается в 500 млн долларов.