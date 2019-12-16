Юные армянские тяжелоатлеты завоевали 13 медалей на ЧЕ в Израиле
16 декабря 2019 - 18:16 AMT
PanARMENIAN.Net - На состоявшихся в Израиле чемпионатах Европы по тяжелой атлетике U-15 и U-17 представители Армении завоевали 13 медалей по сумме двоеборья. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.
Чемпионами Европы до 17-и лет стали Лиана Гюрджян (+81 кг) и Гарник Чолакян (49 кг). Серебряные медали завоевали Мелина Хачатрян (71 кг), Маргарита Аракелян (81 кг), Геворг Каграманян (89 кг) и Гарик Карапетян (96 кг), а Ара Погосян (61 кг) и Петрос Петросян (102 кг) стали бронзовыми медалистами.
На турнире до 15 лет званий вице-чемпионов Европы удостоились Александра Григорян (49 кг), Джульета Аванесян (+81 кг), Гарик Восканян (49 кг), Рафик Минасян (55 кг) и Альберт Тумасян (+102 кг).
Команда Армении отправилась на турнир с 23 тяжелоатлетами.
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