Пашинян: Wizz Air поспособствует росту числа приезжающих в Армению туристов
16 декабря 2019 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Выход венгерского лоукостера Wizz Air на армянский рынок поможет увеличить число туристов, приезжающих в Армению к 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Wizz Air также объявила о выходе на рынок авиаперевозок Армении по направлениям Ереван-Вена-Ереван и Ереван-Вильнюс-Ереван. Это важное событие, которое будет способствовать росту числа туристов, приезжающих в Армению в 2020 году», - написал Пашинян в Facebook.
Венгерский лоукостер Wizz Air в 2020 году открывает прямые авиарейсы из Еревана в столицы Австрии и Литвы. Первые рейсы из Еревана в Вильнюс стратуют в марте, в Вену - с апреля. Цены на билеты начинаются от 25 евро.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
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