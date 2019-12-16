Пашинян: Wizz Air поспособствует росту числа приезжающих в Армению туристов

PanARMENIAN.Net - Выход венгерского лоукостера Wizz Air на армянский рынок поможет увеличить число туристов, приезжающих в Армению к 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Wizz Air также объявила о выходе на рынок авиаперевозок Армении по направлениям Ереван-Вена-Ереван и Ереван-Вильнюс-Ереван. Это важное событие, которое будет способствовать росту числа туристов, приезжающих в Армению в 2020 году», - написал Пашинян в Facebook.

Венгерский лоукостер Wizz Air в 2020 году открывает прямые авиарейсы из Еревана в столицы Австрии и Литвы. Первые рейсы из Еревана в Вильнюс стратуют в марте, в Вену - с апреля. Цены на билеты начинаются от 25 евро.