США ответили на слова Эрдогана о закрытии военных баз Инджирлик и Кюреджик
16 декабря 2019 - 14:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Вашингтон использует турецкие военные базы только с разрешения Анкары, прокомментировали в Пентагоне слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в случае введения санкций.
Вместе с тем Пентагон стремится сохранить отношения с Турцией, однако призывает «проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий», заявили в Пентагоне, пишет «Ъ».
«Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера»,— сообщили в Пентагоне. В Минобороны США добавили, что Турция «вносит свой вклад в миссии (НАТО - ред.) в Афганистане, Косово, Ираке и важна» для целей стратегии американской национальной обороны.
Ранее Эрдоган заявил, что «Турция даст ответ на любые санкции США», в том числе может закрыть и Инджирлик, и Кюреджик. До турецкого президента о возможности таких ответных мер заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки начались летом 2019 года, завершить развертывание систем планируется к апрелю 2020 года. В ответ на покупку российских систем Вашингтон прекратил поставки Анкаре F-35. В ноябре министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил по итогам переговоров с американской делегацией, что С-400 будут работать в автономном режиме.
Самое значимое
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
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