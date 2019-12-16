Amnesty International: Более 300 человек были убиты в ходе подавления протестов Иране
16 декабря 2019 - 15:35 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным правозащитной организации Amnesty International (AI), с 15 по 18 ноября в ходе массовых протестов в Иране, вызванных повышением цен на бензин и нормированием его продажи, погибли в общей сложности 304 человека. Кроме того, несколько тысяч человек получили ранения, когда силы безопасности Ирана «подавили протесты, применяя смертельную силу», говорится в отчете AI, опубликованном , 16 декабря.
После протестов свидетели заявляли о «жестоких репрессиях» властей, препятствовавших распространению информации о произошедшем. «Страшные свидетельства очевидцев говорят о том, что почти сразу после того как иранские власти убили сотни участников общенациональных протестов, они продолжали организовывать широкомасштабное подавление», - заявил глава отдела AI по исследованиям Ближнего Востока и Северной Африки Филипп Лютер, пишет Deutsche Welle.
Он призвал международное сообщество принять меры в отношении иранских властей в связи с крайне жестоким подавлением протестов. Кроме того, Совет по правам человека ООН проведет специальное заседание по Ирану, чтобы начать расследование «противоправных убийств демонстрантов, ужасающей волны арестов, насильственных исчезновений и пыток задержанных», указал далее Лютер.
Массовые протесты по всему Ирану вспыхнули после того, как правительство в ночь на 15 ноября нормировало продажу и повысило цены на бензин в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Для обладателей государственной бензиновой карты была ограничена продажа до 60 литров бензина по цене, эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина - это почти в три раза выше существовавших до сих пор цен.
В свете «бензиновых протестов» власти Ирана отменили 4 футбольных матча 21 и 22 ноября. В стране наблюдались ограничения в работе интернета и перебои с мобильной связью. Силы безопасности приняли жесткие меры в отношении протестующих, а прокуратура страны выступила с угрозами. По официально подтвержденным данным, были задержаны более 1000 человек, в том числе 180 «организаторов», которым теперь грозит смертная казнь.
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