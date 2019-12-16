Новое здание армянского музея «Эребуни» будет оснащено инновационными технологиями
16 декабря 2019 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - У музея «Эребуни» в Ереване появится новый корпус. Совет Старейшин города одобрил соглашении о сотрудничестве, подписанное мэром Еревана Айком Марутяном и Фондом Джона и Соса Баляна 3 октября.
Как заявил заместитель мэра Еревана Тигран Вирабян, инвестиционная программа предусматривает строительство нового современного здания прямо за музеем, которое должно гармонировать с архитектурой, но в то же время быть оснащенным инновационными технологиями.
«В новом корпусе будут представлены новые выставочные залы с анимационными выставками, а посетители познакомятся с историей Еревана посредством виртуального тура. На территории будут открыты научные лаборатории. Будет объявлен тендер на строительство. Общая стоимость проекта составляет более 1,65 млн долларов»,- отметил Вирабян.
Музей «Эребуни» - один из исторических музеев Еревана, расположенный на холме Арин-Берд, рядом с остатками урартской крепости Эребуни. В музее собраны многие экспонаты, которые были обнаружены в результате раскопок собственно крепости Эребуни в 1950-1959 годах и раскопок соседнего урартского города Тейшебаини, которые проходили на холме Кармир-Блур в 1939-1958 годах. Музей был открыт в 1968 году к 2750-летию основания города Эребуни на основании постановления правительства Советской Армении № 225 от 24 мая 1968 года.
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