Спецслужбы Азербайджана пытались арестовать и похитить Лапшина в Прибалтике

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские спецслужбы пытались 12 декабря арестовать российско-израильского блогера Александра Лапшина в Прибалтике. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сам блогер.

«12 декабря 2019 был похищен азербайджанский талыш, блогер Эльвин Исаев из Киева и доставлен в Баку в обход украинского погранконтроля. Некоторые источники сообщают, что генпрокуратура Украины отрицает факт выдачи его Азербайджану, так что скандал обещает быть серьезным. Но моя ситуация с Исаевым связана лишь очень отдаленно. Я с ним не знаком лично, мы не друзья и единственное, что нас связывает - короткая переписка на тему того, куда ему лучше эмигрировать из России для безопасности. Так вот, в этот день СГБ Азербайджана пыталось схватить не только Исаева в Киеве, но и меня в Риге», - отметил Лапшин.

По его словам, 12 декабря он находился в Лондоне и выезжал в аэропорт, чтобы лететь в Вильнюс и оттуда в Ригу. В Прибалтике блогеру пришлось отменить свое участие в туристической конференции в Риге 15 декабря.

«Мне заранее сказали, что с высокой долей вероятности посольство Азербайджана в Риге отправит туда людей для мониторинга. Они отправили двоих, которые не заходили внутрь и стояли неподалеку от входа, с левой стороны. Эти люди были сняты камерами наблюдения отеля Mercury Riga и если мне дадут разрешение и запись - выложу для всеобщего обозрения. Также в двух улицах от отеля была припаркована автомашина, числющаяся в угоне. Вероятно, чтобы меня в ней вывезти. Как вы понимаете, у меня этих записей нет и все это я узнал постфактум. Кто эти люди - сотрудники посольства, или активисты местной азербайджанской общины я не знаю. Думаю, те кому нужно - разберутся», - написал Лапшин.

Он добавил, что никакой другой информацией не располагает, и поделился своими предположениями.

«По моему мнению СГБ Азербайджана понимает, что объявить в меня розыск через Интерпол бессмысленно. Как минимум три государства и несколько крупных НГО серьезно не заинтересованы в том, чтобы я оказался в Баку, и если запрос появится в базе данных, меня об этом уведомят в считанные часы. Также, идет суд в ЕСПЧ по обвинению властей Азербайджана в покушении на убийство, что резко снижает шансы на мою выдачу, даже если меня где-то и задержат. Кроме того, я в марте прошлого года лично бывал в главном комиссариате Интерпола в Лионе и они в курсе моей ситуации. Что придумали азербайджанцы? Они решили работать через другой канал, по линии внутренних запросов. Эти запросы не высвечиваются в базе Интерпола. Они понимают, что даже внутренние запросы не гарантируют ни арест, ни последующую выдачу. Но они бомбят запросами одну страну за другой, надеясь, что если в какой-то момент я окажусь там, где они имеют влияние и коррупционные завязки - там и будут арестовывать, либо похищать», - добавил блогер.