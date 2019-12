В парламенте Турции устроили флешмоб против насилия в отношении женщин

PanARMENIAN.Net - Не менее восьми депутаток от ведущей оппозиционной силы - Народно-республиканской партии Турции - присоединились к мировому флешмобу, исполнив в Великом национальном собрании - парламенте страны - турецкую версию чилийской песни The Rapist is You в знак протеста против насилия в отношении женщин. Законодательницы и их коллеги держали в руках около 20 фотографий женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

Аналогичные акции прошли 15 декабря в Измире на западе страны, а также в Стамбуле, пишет Deutsche Welle.

По данным правозащитных организаций, в 2018 году от рук мужчин в стране погибли 440 женщин - в два раза больше, чем в 2012 году, когда парламент Турции одобрил закон о защите от домашнего насилия. Официальной статистики по фемициду - гендерно мотивированным убийствам женщин и девочек - в стране нет. По мнению ряда экспертов, рост цифр свидетельствует о недостаточно успешной реализации законодательства на практике.