В парламенте Турции устроили флешмоб против насилия в отношении женщин
16 декабря 2019 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Не менее восьми депутаток от ведущей оппозиционной силы - Народно-республиканской партии Турции - присоединились к мировому флешмобу, исполнив в Великом национальном собрании - парламенте страны - турецкую версию чилийской песни The Rapist is You в знак протеста против насилия в отношении женщин. Законодательницы и их коллеги держали в руках около 20 фотографий женщин, ставших жертвами домашнего насилия.
Аналогичные акции прошли 15 декабря в Измире на западе страны, а также в Стамбуле, пишет Deutsche Welle.
По данным правозащитных организаций, в 2018 году от рук мужчин в стране погибли 440 женщин - в два раза больше, чем в 2012 году, когда парламент Турции одобрил закон о защите от домашнего насилия. Официальной статистики по фемициду - гендерно мотивированным убийствам женщин и девочек - в стране нет. По мнению ряда экспертов, рост цифр свидетельствует о недостаточно успешной реализации законодательства на практике.
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