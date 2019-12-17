Boeing приостановит производство новых 737 Mах с начала 2020-го

Boeing приостановит производство новых 737 Mах с начала 2020-го
17 декабря 2019 - 10:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Boeing планирует приостановить производство 737 Max, начиная с января 2020 года. Об этом компания объявила по итогам собрания совета директоров в Чикаго.

«Мы решили отдать приоритет поставке произведенных ранее самолетов и временно приостановить производство по программе 737, начиная со следующего месяца», — говорится в сообщении компании, пишут «Ведомости».

«Мы считаем, что это решение является наименее разрушительным для поддержания долгосрочной производственной системы и исправности цепочки поставок», — отмечают в Boeing.

Свое решение компания объяснила в том числе продлением сертификации до 2020 года и неопределенностью в отношении ее сроков и условий. «Мы будем продолжать оценивать наш прогресс в возвращении к этапам обслуживания и принимать соответствующие решения о возобновлении производства и поставок», — говорится в сообщении.

Цена акций компании снизилась на 4% 16 декабря после ранних сообщений о том, что Boeing может остановить производство самолета, а затем упала еще на 0,67% через несколько часов после официального объявления компании.

Авиакомпании прекратили эксплуатацию Boeing 737 Mах после двух крушений лайнеров – в Индонезии 29 октября 2018 года и в Эфиопии 10 марта этого года. Самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море, он выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту были 189 человек. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через 6 минут после взлета. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, на его борту находились 157 человек. В обоих случаях следственные группы пришли к выводу, что причиной крушения с высокой долей вероятности был сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. Окончательных выводов расследования пока нет.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Boeing приостановит производство самолетов 737 Mах с января 2020 г.
CNBC. Boeing will suspend 737 Max production in January
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