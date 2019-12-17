Президент РА подписал закон о безвизе между Арменией и Китаем
17 декабря 2019 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян подписал закон об отмене визового режима с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.
«Президент Армен Саркисян подписал закон об установлении безвизового режима для граждан Армении и Китая, имеющих обычные паспорта», - говорится в сообщении.
Согласно закону граждане двух стран могут свободно находиться на территории этих государств в течение 90 дней.
Соглашение об отмене виз между Арменией и Китаем было подписано 26 мая главами МИД Армении и Китая Зограбом Мнацаканяном и Ван И. После этого, 10 декабря, парламент республики ратифицировал данное соглашение.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
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