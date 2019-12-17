Президент РА подписал закон о безвизе между Арменией и Китаем

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян подписал закон об отмене визового режима с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

«Президент Армен Саркисян подписал закон об установлении безвизового режима для граждан Армении и Китая, имеющих обычные паспорта», - говорится в сообщении.

Согласно закону граждане двух стран могут свободно находиться на территории этих государств в течение 90 дней.

Соглашение об отмене виз между Арменией и Китаем было подписано 26 мая главами МИД Армении и Китая Зограбом Мнацаканяном и Ван И. После этого, 10 декабря, парламент республики ратифицировал данное соглашение.