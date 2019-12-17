Зеленский и Алиев провели переговоры в формате тет-а-тет в Баку

Зеленский и Алиев провели переговоры в формате тет-а-тет в Баку
17 декабря 2019 - 13:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Баку. 17 декабря он встретился и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно информации, переговоры прошли в формате тет-а-тет, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Далее переговоры продолжатся в расширенном составе.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов. Алиев и Зеленский также должны принять участие в азербайджано-украинском бизнес-форуме.

Ссылки по теме:
Interfax.az. Алиев и Зеленский провели переговоры в формате тет-а-тет
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