Зеленский и Алиев провели переговоры в формате тет-а-тет в Баку

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Баку. 17 декабря он встретился и провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно информации, переговоры прошли в формате тет-а-тет, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Далее переговоры продолжатся в расширенном составе.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов. Алиев и Зеленский также должны принять участие в азербайджано-украинском бизнес-форуме.