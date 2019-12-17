Экс-президенту Пакистана вынесли смертный приговор

PanARMENIAN.Net - Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.

Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. «Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана», - заявил в ходе заседания Сэтх, пишет ТАСС со ссылкой на газету Dawn.

28 ноября Высокий суд Исламабада постановил отложить объявление приговора Специальным судом после рассмотрения соответствующей петиции, поданной Министерством внутренних дел Пакистана, которое попросило отсрочку для повторного анализа аргументов по делу. 19 ноября Специальный суд завершил судебное разбирательство по делу от 2014 года о госизмене Мушаррафа и постановил, что приговор будет объявлен 28 ноября.

Обвинения в отношении 76-летнего Мушаррафа, который занимал пост президента с 2001 по 2008 год, связаны с приостановлением им действия конституции и введением в стране чрезвычайного положения в 2007 году. Он также издал Указ о национальном примирении, который предусматривал снятие обвинения в коррупции со всех политических деятелей Пакистана, находившихся у власти с 1988 по 1999 год. Из-за противодействия оппозиционных партий Мушарраф был вынужден уйти в отставку в 2008 году. В настоящее время бывший глава государства находится в ОАЭ, куда он отправился на лечение в 2016 году.