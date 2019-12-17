Армянский фильм не вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар»

PanARMENIAN.Net - Армянская кинокартина режиссера Эдгара Багдасаряна «Эркен Кишер» не вошла в шорт-лист претендентов на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший международный фильм».

Ранее эта номинация называлась «Лучший фильм на иностранном языке». Всего в шорт-листе представлено 10 кинокартин: «Дылда» (РФ), «Боль и слава» (Испания) , «Паразиты» (Южная Корея), «Отверженные» (Франция), «Раскрашенная птица» (Чехия), «Правда и справедливость» (Эстония), «Атлантика» (Сенегал), «Те, кто остался» (Венгрия), «Страна меда» (Северная Македония) и «Тело Христово» (Польша).

Армянский фильм на национальной церемонии награждения «Анаит» был признан лучшим фильмом года, а также завоевал призы еще в 5 номинациях: Лучший звукорежиссер, Лучший художник, Лучший сценарист, Лучший оператор, Лучший режиссер.

92-я церемония вручения премий «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года.