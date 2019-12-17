Зеленский: Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросе территориальной целостности
17 декабря 2019 - 16:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил 17 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, пишет УНН.
«Важная тема сегодняшней беседы - это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего, речь идет о войне на Востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы постоянно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ», - сказал Зеленский.
По его словам, государства продолжают совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и на международных площадках.
«Все это подтверждает стратегический характер наших отношений, наши государства демонстрируют близкие позиции по многим вопросам - как на региональном, так и на глобальном уровне», - добавил Зеленский.
17 декабря в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также Украина и Азербайджан заключили ряд двусторонних договоров.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
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За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
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