Зеленский: Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросе территориальной целостности

PanARMENIAN.Net - Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил 17 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, пишет УНН.

«Важная тема сегодняшней беседы - это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего, речь идет о войне на Востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы постоянно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ», - сказал Зеленский.

По его словам, государства продолжают совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

«Все это подтверждает стратегический характер наших отношений, наши государства демонстрируют близкие позиции по многим вопросам - как на региональном, так и на глобальном уровне», - добавил Зеленский.

17 декабря в Баку состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева. Также Украина и Азербайджан заключили ряд двусторонних договоров.