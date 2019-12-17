Армянская мафия занималась организацией договорных матчей по теннису в Европе

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 135 теннисистов по всему миру подозревают в участии в договорных матчах, сообщили немецкий телеканал ZDF и газета Die Welt. К таким выводам пришли участники международного расследования, в котором участвуют Бельгия, Испания, Франция и США. Расследование о договорных матчах пока не завершено, его итоги могут представить через несколько месяцев.

Организатором системы манипуляций со ставками в теннисе стала армянская мафиозная сеть, которая действует в семи странах Европы, сообщили в федеральной прокуратуре Бельгии. По данным участников расследования, на договорные матчи делали сотни небольших ставок, общий размер которых достигал десятков тысяч евро. В бельгийской прокуратуре считают, что в мафиозную группу также входили те, кто отвечал за контакты с игроками и отмывание денег, пишет Meduza.

«Речь идет об армянской мафиозной сети, распространившей свое влияние по семи странам Европы. Это очень большая и организованная сеть. Эта мафия очень структурирована, у нее есть люди, отвечающие за счета, есть те, кто «отмывает» деньги, и те, кто непосредственно вступает в контакт с теннисистами», — отметил заместитель генерального прокурора Бельгии Эрик Бишоп.

Аргентинский теннисист Марко Трунжеллити подтвердил ZTF и Die Welt информацию о существующей преступной схеме. Он рассказал, что к нему обращались организаторы договорных матчей, о чем он сообщил в Международную федерацию тенниса (ITF). В беседе с журналистами Трунжеллити отметил, что в договорных матчах участвуют как игроки турниров низшего уровня, так и теннисисты, входящие в топ-50.

В феврале 2019-го Трунжеллити уже рассказывал, что в 2015 году получил предложение участвовать в договорных играх. По его словам, за договорной матч ITF Futures ему предлагали две-три тысячи долларов, за игру ATP Challenger — пять-десять тысяч долларов, за матч ATP более высокого уровня — 50-100 тысяч долларов. В итоге спортсмен подал жалобу в Tennis Integrity Unit (TIU) — организацию, которая борется с договорными матчами в теннисе.

В январе 2019 года Гражданская гвардия Испании сообщила об уголовном деле, возбужденном из-за договорных теннисных матчей. Фигурантами дела стали более 80 человек, в том числе 28 профессиональных теннисистов. По данным испанских властей, за договорными матчами стоит армянская криминальная группировка, которая за несколько лет получила миллионы евро. Расследование началось после жалобы, поданной TIU.

В 2019 году Tennis Integrity Unit дисквалифицировал около 20 теннисистов и теннисисток. В сентябре TIU отстранил на три месяца (два из них — условно) российскую теннисистку Ирину Хромачеву, которая, по версии организации, пыталась продать место в квалификационном раунде турнира в США.

В число подозреваемых вошел теннисист из числа 30 лучших игроков мира по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету несколько побед в турнирах ATP. Имя спортсмена и его титулы не называются. Также в число фигурантов дела входит немецкий теннисист Макс Х., фамилия которого не раскрывается. Он сотрудничает со следствием, но отказывается давать публичные комментарии.