Американский бизнесмен армянского происхождения Микаель Исраелян купил телеканал RTVi

Американский бизнесмен армянского происхождения Микаель Исраелян купил телеканал RTVi
17 декабря 2019 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский бизнесмен армянского происхождения Микаель Исраелян приобрел контрольный пакет телеканала RTVi.

Исраелян купил акции Руслана Соколова, владевшего RTVi с 2012 года. Бизнесмен заявил, что видит возможности для расширения бизнеса на Западном побережье США за счет привлечения зрителей, которые хотят сохранить свои связи с российской культурной и новостной повесткой, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

«Сегодня в Соединенных Штатах проживает около семи миллионов русскоязычных людей, которые заинтересованы в оригинальном высококачественном контенте на своем родном языке», — отметил Исраелян.

В октябре «Открытые медиа» и The Insider писали, что сотрудникам RTVi объявили о новом владельце. На телеканале тогда не подтвердили эту информацию, отметив, что сосредоточены на запуске нового сезона.

RTVi был создан в 1997 году Владимиром Гусинским, в 2012 году владельцем телеканала стал бывший гендиректор «Звезды» Руслан Соколов, в 2017 году телеканал перезапустили на средства от инвестора, имя которого не раскрывалось. Перезапуском руководил генпродюсер Алексей Пивоваров.

Микаель Исраелян — ресторатор и предприниматель, исполнительный директор компании Muse Lifestyle Group.

Ссылки по теме:
Rbc.ru. Созданный Гусинским телеканал RTVi купил американский бизнесмен Исраелян
Reuters. U.S. businessman buys New York-based Russian-language broadcaster RTVI
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