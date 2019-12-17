Smartavia начнет летать из Еревана в Москву с лета 2020 года
17 декабря 2019 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Smartavia начнет осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван с 12 июля. Об этом сообщает ЗАО «Международные аэропорты Армения».
Рейсы будут осуществляться самолетом Boeing 737-800 трижды в неделю - в понедельник, пятницу и воскресенье.
Компания Smartavia с 11 июля начнет осуществлять рейсы также по направлению Ереван – Санкт-Петербург – Ереван.
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