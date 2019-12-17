Smartavia начнет летать из Еревана в Москву с лета 2020 года

Smartavia начнет летать из Еревана в Москву с лета 2020 года
17 декабря 2019 - 17:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Smartavia начнет осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван с 12 июля. Об этом сообщает ЗАО «Международные аэропорты Армения».

Рейсы будут осуществляться самолетом Boeing 737-800 трижды в неделю - в понедельник, пятницу и воскресенье.

Компания Smartavia с 11 июля начнет осуществлять рейсы также по направлению Ереван – Санкт-Петербург – Ереван.

 Самое значимое
Сенат США принял резолюцию о Геноциде армянСенат США принял резолюцию о Геноциде армян
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Палата представителей Нидерландов ратифицировала соглашение Армения-ЕСПалата представителей Нидерландов ратифицировала соглашение Армения-ЕС
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
Епископ Саак Машалян избран армянским патриархом КонстантинопольскимЕпископ Саак Машалян избран армянским патриархом Константинопольским
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
Армения проголосовала против резолюции ООН по КрымуАрмения проголосовала против резолюции ООН по Крыму
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Эрдоган: Резолюция США бесполезна, Турция ответит на ее принятие
Палата представителей США признала Геноцид армян
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 170 раз
Русская служба Би-би-си: Почему США признали Геноцид армян
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянская мафия занималась организацией договорных матчей по теннису в Европе К таким выводам пришли участники международного расследования, в котором участвуют Бельгия, Испания, Франция и США
Экс-президенту Пакистана вынесли смертный приговор Его обвиняют в приостановлении действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году
Зеленский и Алиев провели переговоры в формате тет-а-тет в Баку Далее переговоры продолжатся в расширенном составе.
Президент РА подписал закон о безвизе между Арменией и Китаем Согласно закону граждане двух стран могут свободно находиться на территории этих государств в течение 90 дней.