В Турции задержали около 200 предполагаемых сторонников Гюлена

PanARMENIAN.Net - Власти Турции выдали 260 ордеров на арест подозреваемых в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота летом 2016 года. 17 декабря были задержаны почти 200 человек - 171 в столице страны и еще 10 в других провинциях, сообщила прокуратура в Анкаре, пишет Deutsche Welle.

В числе задержанных - бургомистр одного из округов, представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP). Розыск остальных подозреваемых продолжается, говорится в заявлении ведомства. Кроме того, прокуратура выдала еще 17 ордеров на арест в рамках другого расследования в отношении движения Гюлена. В числе подозреваемых по данному делу - 10 медиков.

По данным Анкары, мессенджер Bylock, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями, часто используют «гюленисты». Участие в шифрованных чатах Bylock Анкара считает доказательством членства в движении радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое, как утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, организовало попытку государственного переворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, проживающий в добровольном изгнании в США, отрицает любую причастность к попытке госпереворота.

В ходе массовых чисток, последовавших за подавлением попытки путча, в Турции были взяты под стражу десятки тысяч человек, еще более ста тысяч человек уволены или отстранены от исполнения служебных обязанностей.