В Ереване 1 января откроется планетарий

PanARMENIAN.Net - В Ереване в полночь 1 января 2020 года откроется первый в Армении планетарий.

Как сообщается на странице планетария в Facebook, в нем будут демонстрироваться фильмы про зарождение вселенной, формирование звезд и планет, а также про развитие космонавтики и технологий освоения космоса.

Планетарий будет действовать на территории Английского парка.

Проект создан совместно командой «Планетарий 1» Санкт-Петербурга (крупнейший в мире по диаметру купола) и ведущим дизайнером студии планетария Григором Машуряном.

Планетарий, который будет оснащен экраном диаметром 14 метров, будет вмещать до 50 человек. Зрители смогут устроиться на удобных креслах: таким образом можно будет в прямом смысле лежать и смотреть на звездное небо.

«Особенно важно в настоящее время прививать детям тягу к техническим специальностям, чтобы в нашей стране росло больше инженеров, которые будут формировать будущее развитие Армении. В планетарии собрана прекрасная образовательная программа из фильмов Европейского космического общества (ESO) и фильмов, созданных в студии Паленатрия 1», - отметил Машурян.

В планетарии планируется проводить оперные, симфонические и джазовые концерты, а также официальные мероприятия и перфомансы.

Это не первый планетарий в Армении. Впервые планетарий в Ереване появился в 1952 году на территории Голубой мечети, а в 1980-м был перенесен в другое здание на улице Пушкина, но с 1990 года перестал действовать.