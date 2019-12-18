МО РА: ВС Азербайджана применили огнестрельное оружие и пулеметы на границе с Арменией

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении автомагистрали Иджеван-Ноемберян и села Коти около полночи 17 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«После ответного огня со стороны Вооруженных сил Армении противник прекратил огонь», - написал Ованнисян.

По его словам, ВС Азербайджана использовали огнестрельное оружие и пулеметы различного калибра.

У армянской стороны потерь нет.

ВС Азербайджана открыли огонь в направлении автомагистрали Иджеван-Ноемберян и села Коти 17 декабря в районе 22:00-22:30.