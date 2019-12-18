Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение Армения-ЕС

Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение Армения-ЕС
18 декабря 2019 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенат Нидерландов 17 декабря без обсуждения и голосования единогласно ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщает посольство РА в Нидерландах.

12 декабря палата представителей Нидерландов также без обсуждения и голосования единогласно ратифицировала соглашение между Арменией и Евросоюзом.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.

 Самое значимое
РПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследованияРПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследования
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 4 декабряГлавы МИД Армении и Азербайджана встретятся 4 декабря
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Президент Армении подписал указ об увольнении начальника полицииПрезидент Армении подписал указ об увольнении начальника полиции
Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
3 армянские авиакомпании готовы помочь урегулированию грузино-российского кризиса3 армянские авиакомпании готовы помочь урегулированию грузино-российского кризиса
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
Кочарян вновь арестован
Пашинян - Зеленскому: В отношениях Армении и Украины существует значительный потенциал
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 20 июня в Вашингтоне
Пашинян: Резолюция, признающая Геноцида армян - мощный шаг на пути к исторической справедливости
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Известны даты проведения в Армении международного фестиваля Urvakan в 2020 году В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
В Баку студентку приговорили к 400 часам работ за сомнение в «подвиге» признанного нацгероем диверсанта В суд поступило несколько жалоб, но в итоге приняли жалобу только от матери Мубариза Ибрагимова.
Ереван с Крымом свяжет прямой рейс Полеты будут осуществляться 7 раз в неделю.
Азербайджан предъявил обвинения экстрадированному Украиной блогеру Исаев в связи с нарушением миграционного законодательства Украины 12 декабря был депортирован в Азербайджан.