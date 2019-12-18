Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Сенат Нидерландов 17 декабря без обсуждения и голосования единогласно ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщает посольство РА в Нидерландах.

12 декабря палата представителей Нидерландов также без обсуждения и голосования единогласно ратифицировала соглашение между Арменией и Евросоюзом.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.