В Тбилиси начались демонстрации после гибели 15-летнего подростка

PanARMENIAN.Net - Гражданские молодежные движения проводят акции протеста в Тбилиси и в других крупных городах Грузии. Причиной стала гибель 15-летнего подростка, которого не удалось спасти после падения 12 декабря с девятого этажа.

В настоящее время протест продолжается у здания МВД в районе Ортачала в Тбилиси, пишет Sputnik-Грузия.

Лука Сирадзе погиб 17 декабря в реанимации спустя некоторое время после операции, которую провели совместно грузинские и израильские врачи. Инциденту предшествовал допрос мальчика в полиции. По версии следствия, именно он ночью пробрался в свою бывшую школу «Зеленую школу» и оставил надписи в учительской и других кабинетах «Мать ее, эту жизнь».

Как заявили родители подростка, на него оказывалось давление в целях получения признательных показаний. На допросе присутствовала его мать.

Акции протеста прошли в Тбилиси, Гори, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. В некоторых случаях акции сопровождались стычками с полицией, которая не позволяли митингующим делать надписи на зданиях госучреждений и на прилегающей территории. Молодежь все же добилась своего. Надпись «Мать ее, эту жизнь» теперь можно встретить в разных частях городов.

Информация о гибели подростка буквально взорвала соцсети. Многие грузинские пользователи Facebook начали использовать вышеуказанную надпись в качестве своих аватаров и писать посты с требованием наказать всех виновных в случившемся. Уголовное дело, как известно, возбуждено по статье «доведение до самоубийства».

Генеральная инспекция Службы Госинспекции задержала следователя Марианну Чолоян по обвинению принуждении подростка к даче показаний. Во время задержания ей стало плохо и из здания Службы госинспекции ее отвезли в больницу. В случае подтверждения вины ей грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В Сети появилась информация о том, что недавно у мальчика умер отец и его семья больше не могла платить за частную школу, поэтому в сентябре его и перевели в государственную школу №100. Высказываются версии о том, что это могло стать причиной стресса подростка.