В палате представителей США пройдут дебаты по импичменту Трампа

PanARMENIAN.Net - Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут 18 декабря в палате представителей и продлятся не более шести часов. Соответствующее решение вечером 17 декабря принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.

Итоговое голосование завершилось без неожиданностей: за ограничение в шесть часов проголосовали все девять демократов комитета, против – все четверо республиканцев, пишет РИА Новости.

Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. Если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

За всю историю США палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону (1868) и Биллу Клинтону (1998), сенат оправдал обоих. Трамп является 45-м президентом страны и намерен в 2020 году переизбираться на второй четырехлетний срок.