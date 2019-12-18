В палате представителей США пройдут дебаты по импичменту Трампа
18 декабря 2019 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут 18 декабря в палате представителей и продлятся не более шести часов. Соответствующее решение вечером 17 декабря принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
Итоговое голосование завершилось без неожиданностей: за ограничение в шесть часов проголосовали все девять демократов комитета, против – все четверо республиканцев, пишет РИА Новости.
Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. Если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. Для осуждения Трампа и отстранения его от власти требуются голоса двух третей сенаторов, однако в настоящее время республиканское большинство не намерено голосовать против президента. Трамп отказался сотрудничать с расследованием в палате представителей, которое ведут демократы, но выразил надежду на честный процесс в сенате.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
За всю историю США палата представителей лишь дважды объявляла импичмент: Эндрю Джонсону (1868) и Биллу Клинтону (1998), сенат оправдал обоих. Трамп является 45-м президентом страны и намерен в 2020 году переизбираться на второй четырехлетний срок.
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