Азербайджан предъявил обвинения экстрадированному Украиной блогеру

PanARMENIAN.Net - Генеральная прокуратура Азербайджана предъявила блогеру Эльвину Исаеву обвинения в открытых призывах против государства и к массовым беспорядкам.

Блогера экстрадировали из Украины. Бакинский суд 22 августа 2019 года вынес решение об аресте Исаева, в связи, с чем он с 14 декабря размещен в следственном изоляторе №1 пенитенциарной службы, пишет Interfax.az.

Исаев в связи с нарушением миграционного законодательства Украины 12 декабря был депортирован в Азербайджан.

По информации СМИ, 39-летний Исаев, проживающий в Петербурге с женой - уроженкой РФ, получил российский паспорт почти 20 лет назад; он издавал видеоблог о политических событиях в Азербайджане. После этого Исаев переехал в Украину.