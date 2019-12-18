Азербайджан предъявил обвинения экстрадированному Украиной блогеру
18 декабря 2019 - 15:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральная прокуратура Азербайджана предъявила блогеру Эльвину Исаеву обвинения в открытых призывах против государства и к массовым беспорядкам.
Блогера экстрадировали из Украины. Бакинский суд 22 августа 2019 года вынес решение об аресте Исаева, в связи, с чем он с 14 декабря размещен в следственном изоляторе №1 пенитенциарной службы, пишет Interfax.az.
Исаев в связи с нарушением миграционного законодательства Украины 12 декабря был депортирован в Азербайджан.
По информации СМИ, 39-летний Исаев, проживающий в Петербурге с женой - уроженкой РФ, получил российский паспорт почти 20 лет назад; он издавал видеоблог о политических событиях в Азербайджане. После этого Исаев переехал в Украину.
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