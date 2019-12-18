Ереван с Крымом свяжет прямой рейс
18 декабря 2019 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Икар» (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) получила допуски к выполнению регулярных пассажирских перевозок из 3 городов России в Ереван.
Как следует из материалов заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, компания откроет прямые рейсы из Еревана в Крым - Симферополь. Полеты будут осуществляться 7 раз в неделю.
Кроме того, появятся рейсы в Ставрополь и Уфу - дважды в неделю.
ООО «Авиакомпания «Икар» создано в июле 1997 года.
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