Ереван с Крымом свяжет прямой рейс

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Икар» (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) получила допуски к выполнению регулярных пассажирских перевозок из 3 городов России в Ереван.

Как следует из материалов заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ, компания откроет прямые рейсы из Еревана в Крым - Симферополь. Полеты будут осуществляться 7 раз в неделю.

Кроме того, появятся рейсы в Ставрополь и Уфу - дважды в неделю.

ООО «Авиакомпания «Икар» создано в июле 1997 года.