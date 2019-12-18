Косачев: Появление других поставщиков оружия для Азербайджана дестабилизирует ситуацию по Карабаху
18 декабря 2019 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В любом конфликте, не только нагорно-карабахском, ситуацию дестабилизирует дисбаланс, когда у одной сторон возникает либо реальная возможность, либо иллюзия, что может одержать победу в военном конфликте. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в Ереване после заседания с комиссией по внешним связям парламента Армении.
«Мы сотрудничаем с Арменией и Азербайджаном в военно-технической сфере на разных условиях. Армения является партнером и союзником по ОДКБ, с Азербайджаном таких отношений не существует. Отказ от такого сотрудничества со стороны России и Белоруссии привел бы к двум опасным и нежелательным последствиям для перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал он, пишет Aysor.am.
По словам Косачева, во-первых, это появление других поставщиков вооружений для Азербайджана, во-вторых, это слом баланса сил, который существует и является серьезным гарантом невозобновления прямых боевых действий.
«Прямые боевые действия отбросили бы карабахский конфликт на начальную стадию и свели бы к нулю все усилия тех, кто пытается решить конфликт, в том числе России. Нам бы этого очень не хотелось», - сказал Косачев.
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