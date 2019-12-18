Известны даты проведения в Армении международного фестиваля Urvakan в 2020 году

Известны даты проведения в Армении международного фестиваля Urvakan в 2020 году
18 декабря 2019 - 17:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Mеждународный фестиваль современной культуры и новых музыкальных форм Urvakan (в переводе с армянского - «призрак») во второй раз пройдет в столице Армении.

В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.

Гости фестиваля вновь станут свидетелями смелых экспериментов со звуком и смогут погрузиться в мир современной электронной, экспериментальной, клубной музыки и поп-авангарда. Одна из важных задач Urvakan - укрепление связей и обмен опытом между местными музыкантами и ведущими представителями международной сцены и индустрии. Еще одна цель - обратить внимание на заброшенные архитектурные объекты и достопримечательности, оказавшиеся сегодня в том самом «призрачном» состоянии.

Одной из важных сцен фестиваля, как и в 2019 году, станет Ереванская детская железная дорога. Другие подробности пока неизвестны. Билеты на 5-дневный фестиваль уже в продаже. Сейчас их можно приобрести за 19 евро, после 26 декабря стоимость изменится.

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