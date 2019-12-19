Сенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС закон

PanARMENIAN.Net - Сенат Франции принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом на своей странице в Twitter написала чрезвычайный и полномочный посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.