Пашинян: В 2019 в Армении построено и отремонтировано около 440 км дорог

Пашинян: В 2019 в Армении построено и отремонтировано около 440 км дорог
19 декабря 2019 - 13:38 AMT

PanARMENIAN.Net - В 2019 году в Армении было построено и капитально отремонтированооколо 440 км дорог. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, по состоянию на ноябрь 2019 года, на территории республики было построено и капитально отремонтировано 330 км автодорог, в рамках субвенционных программ отремонтировано еще 110 км дорог.

«В этом году было отремонтировано более 330 км дорог государственного значения – столько же, сколько в 2013 – 2017 годах вместе взятых. Фактически за год было выполнено столько работ, сколько ранее проводилось за 5 лет», - отметил премьер.

Он подчеркнул, что по сравнению с предыдущими годами, существенно снизилась себестоимость ремонта дорог.

«Если, например, в 2014 году капитальный ремонт 1 километра дороги обходился в более чем 200 млн драмов, то в этом году те же работы обошлись бюджету в два с половиной раза дешевле – около 80 млн драмов», – написал премьер.

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