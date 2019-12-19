Канделаки, Кеосаян, Симоньян, Харатьян и другие призывают освободить Кочаряна

Канделаки, Кеосаян, Симоньян, Харатьян и другие призывают освободить Кочаряна
19 декабря 2019 - 12:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Российские деятели культуры и искусства армянского происхождения выступили с заявлением, призывая изменить меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, и освободить его из-под ареста.

Заявление распространено на странице «Комитета освобождения Роберта Кочаряна» в Faccebook.

«Мы ценим Роберта Кочаряна как государственного деятеля. Многие из нас знакомы с ним лично. Мы не можем равнодушно смотреть на происходящее. Мы считаем, что сегодняшнее положение президента неестественно и не способствует положительному имиджу Армении, оздоровлению общественной атмосферы в стране.

Мы предлагаем сделать шаг, направленный на установление солидарности, и во имя будущего. Мы просим изменить меру пресечения второго Президента Республики Армения Роберта Кочаряна», - говорится в заявлении.

Заявление подписали:

Александр Акопов, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения России;

Роман Бабаян, телеведущий (НТВ), депутат Мосгордумы;

Тина Канделаки, телеведущая, гендиректор телеканала «Матч ТВ»;

Тигран Кеосаян, кинорежиссёр, актёр, телеведущий;

Стас Намин, музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссер театра и кино;

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today;

Сати Спивакова, актриса, телеведущая, писатель;

Дмитрий Харатьян, актер, народный артист РФ;

Карен Шахназаров, кинорежиссер, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм».

Кочарян с 7 декабря 2018 года находился под стражей.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.

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Запись «Комитета освобождения Роберта Кочаряна» в Faccebook
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