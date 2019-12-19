Половина обратившихся за визой США граждан Армении в 2019 году получила отказ

PanARMENIAN.Net - Согласно официальным данным США, в 2019 году половина обратившихся за визой США граждан Армении получила отказ. Такие же результаты у граждан Украины, Кубы, Ирака, Кении, Молдовы и Пакистана. Около половины заявлений граждан из этих стран, обратившихся за туристической визой в США, получают положительный ответ.

Между тем, только четверть граждан Азербайджана, обратившихся за туристической визой в США, получила отказ, пишет «Голос Америки».

В посольствах получают отказ более 60% жителей Грузии, Конго, Гаити, Гондураса, Нигерии, Таджикистана, желающих поехать в США в качестве туриста.

Больше всего отказов при обращении за туристической визой США получили граждане Северной Кореи, Микронезии и Палау. Не в лучшем положении и жители Ливии, Ирана, Сомали, Сирии, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. Более двух третей граждан этих стран получили отказ при подаче заявления на получение туристической визы в США.

В 2019 году легче выдавались туристические визы США гражданам Аргентины, Кипра, Гонконга и Кувейта. Число отказов гражданам этих странах не превысило 5%. При этом в посольствах США не было отказано в визе ни одному из граждан Западной Сахары.

Для поездки в США туристическая виза не нужна гражданам 39 стран, в том числе ряда членов Евросоюза, Австралии, Сингапура, Новой Зеландии и ряда других стран.