Половина обратившихся за визой США граждан Армении в 2019 году получила отказ
19 декабря 2019 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно официальным данным США, в 2019 году половина обратившихся за визой США граждан Армении получила отказ. Такие же результаты у граждан Украины, Кубы, Ирака, Кении, Молдовы и Пакистана. Около половины заявлений граждан из этих стран, обратившихся за туристической визой в США, получают положительный ответ.
Между тем, только четверть граждан Азербайджана, обратившихся за туристической визой в США, получила отказ, пишет «Голос Америки».
В посольствах получают отказ более 60% жителей Грузии, Конго, Гаити, Гондураса, Нигерии, Таджикистана, желающих поехать в США в качестве туриста.
Больше всего отказов при обращении за туристической визой США получили граждане Северной Кореи, Микронезии и Палау. Не в лучшем положении и жители Ливии, Ирана, Сомали, Сирии, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. Более двух третей граждан этих стран получили отказ при подаче заявления на получение туристической визы в США.
В 2019 году легче выдавались туристические визы США гражданам Аргентины, Кипра, Гонконга и Кувейта. Число отказов гражданам этих странах не превысило 5%. При этом в посольствах США не было отказано в визе ни одному из граждан Западной Сахары.
Для поездки в США туристическая виза не нужна гражданам 39 стран, в том числе ряда членов Евросоюза, Австралии, Сингапура, Новой Зеландии и ряда других стран.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
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