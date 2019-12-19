Армения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
19 декабря 2019 - 15:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
Первое место в рейтинге занимает Бельгия, далее следуют Франция и Бразилия. В десятку входят также Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.
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