Предназначенные для Армении истребители Су-30СМ проходят последние испытания
19 декабря 2019 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские истребители Су-30СМ, предназначенные для ВВС Армении, уже готовы. Об этом сообщил военный журналист Леонид Нерсисян.
По его словам, Су-30СМ для Армении уже проходят последние испытания перед сдачей заказчику.
Нерсисян также опубликовал фотографии истребителей, на которых видно, что на крыльях Су-30СМ уже размещен герб Армении.
Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявлял, что Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с Россией в декабре 2019 года или январе-феврале 2020 года.
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