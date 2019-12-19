Предназначенные для Армении истребители Су-30СМ проходят последние испытания

Предназначенные для Армении истребители Су-30СМ проходят последние испытания
19 декабря 2019 - 16:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Российские истребители Су-30СМ, предназначенные для ВВС Армении, уже готовы. Об этом сообщил военный журналист Леонид Нерсисян.

По его словам, Су-30СМ для Армении уже проходят последние испытания перед сдачей заказчику.

Нерсисян также опубликовал фотографии истребителей, на которых видно, что на крыльях Су-30СМ уже размещен герб Армении.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявлял, что Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с Россией в декабре 2019 года или январе-феврале 2020 года.

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