В Киеве армяне провели акцию у посольства США

PanARMENIAN.Net - Армяне Украины выразили благодарность в связи с принятием Сенатом США резолюции по признанию Геноцида армян.

18 декабря состоялась акция благодарности «Мы говорим спасибо» перед зданием посольства США в Киеве. Мероприятие поддержали представители Союза армян Украины, Киевской армянской общины, а также духовенство Украинской епархии Армянской апостольской церкви, пишет AnalitikaUA.net.

Глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян и председатель Союза армянской молодежи Артур Саркисян выступили со вступительной речью, отметив значимость решения Сената США. Участниками акции было торжественно передано письмо благодарности от Союза армян Украины.

«Мы выражаем глубокую благодарность Сенату США за единогласное признание трагедии армянского народа и надеемся на будущее сотрудничество. Мы уверены, что этот смелый шаг сыграет важную роль как в жизни армян, так и для всего мира», - говорилось в послании.

Ранее обе палаты конгресса США приняли резолюцию о признании Геноцида армян.