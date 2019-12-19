В Армении с 1 января откроется Академия лыжного спорта и туризма
19 декабря 2019 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 1 января откроется Академия лыжного спорта и туризма. Об этом на пресс-конференции 19 декабря сообщил генсекретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян.
По его словам, работа академии будет организована в нескольких направлениях, главными из которых будут подготовка лыжных инструкторов (по горным лыжам, сноуборду, фристайлу и т.д.), отбор юных талантов и создание соответствующих спортивных условий, пишет «Новости-Армения».
«Мы попытаемся регламентировать сферу, а также внедрить ту систему, которая есть во всем мире – сертификация и лицензирование подготовленных инструкторов», - сказал Саркисян.
Он отметил, что на сегодняшний день ведутся переговоры с Международной федерацией лыжного спорта и уже есть предварительное соглашение о том, чтобы Академия стала членом федерации, что подразумевает ежегодные занятия по повышению квалификации для местных инструкторов.
Саркисян также рассказал, что центр Академии будет в селе Ашоцк, что станет попыткой реализации политики децентрализации.
«Во всех областях, где есть спортивные школы, клуб, или мы планируем в будущем создать их, Академия будет иметь собственные филиалы», - подчеркнул Саркисян.
По его словам, в Академию будут приглашаться также иностранные специалисты, что позволит быстрее развить реальный потенциал армянских специалистов и позволит достичь результатов.
Саркисян также рассказал, что в Ашоцке, кроме создания лыжного центра, предварительно на любительском уровне будут созданы возможности для занятий сноубордом, горными лыжами, что позволит в будущем создать в селе больший лыжный центр.
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