Горбачев госпитализирован

PanARMENIAN.Net - Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Мое здоровье требует нахождения в больнице», — сказал Горбачев журналистам.

Политик госпитализирован с воспалением легких.

Горбачев регулярно проходит медицинское обследование: новости об этом появляются как минимум с 2001 года. Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до его распада в 1991-м.