Горбачев госпитализирован

Горбачев госпитализирован
19 декабря 2019 - 18:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Мое здоровье требует нахождения в больнице», — сказал Горбачев журналистам.

Политик госпитализирован с воспалением легких.

Горбачев регулярно проходит медицинское обследование: новости об этом появляются как минимум с 2001 года. Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент был у власти в Советском Союзе с 1985 года до его распада в 1991-м.

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Mskagency.ru: М.ГОРБАЧЕВ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН В БОЛЬНИЦУ
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