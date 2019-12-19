Шотландия требует новый референдум о независимости
19 декабря 2019 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава регионального правительства Шотландии Никола Стерджен в письме премьер-министру Великобритании Борису Джонсону официально запросила разрешения о проведении нового референдума о независимости Шотландии от Соединенного королевства.
«Демократия должна победить и она победит», - заявила Стерджен журналистам в Эдинбурге, пишет Deutsche Welle.
По словам первого министра Шотландии, шотландцы дали ясно понять, что они отвергают правительство тори во главе с премьер-министром Джонсоном, которое выводит Шотландию из состава Евросоюза. В этой связи Стерджен напомнила, что в результате британских парламентских выборов на прошлой неделе ее Шотландская национальная партия, добивающаяся независимости от Великобритании, резко усилила свои позиции, получив в шотландском парламенте 48 из 59 мест.
Проведение нового референдума о независимости Шотландии зависит от согласия Лондона. Джонсон уже неоднократно отвергал соответствующие просьбы Стерджен, которая желает провести новый референдум уже в 2020 году. В ходе первого референдума, состоявшегося в 2014 году, 55 процентов шотландцев высказались против независимости.
Стерджен, однако, подчеркивает, что с тех пор обстоятельства существенно изменились: в 2016 году незначительное большинство британцев проголосовало за «Брекзит». В то же время 62 процента шотландцев высказались против «Брекзита».
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