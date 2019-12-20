«Город контрастов»: Ереван - в топ-20 самых популярных направлений 2020 года по версии Suitcase

PanARMENIAN.Net - Столица Армении вошла в двадцатку самых популярных туристических направлений на 2020 год по версии журнала Suitcase.

«В Ереване традиционные пандоки (таверны), заполненные местными жителями, конкурируют с винными барами европейского стиля, здания советской эпохи имеют современные конструкции», - пишет издание.

Отмечается, что столица Армении - город контрастов и улей активности.

«В качестве отправной точки выберите «Танцующие фонтаны» на площади Республики – это лучший способ знакомства с городом», - говорится в материале.

Помимо Еревана, в список вошли Гаяна, Чили, Англия, Азоры (Португалия), Портленд (США), Южный Тироль (Италия), Дакар (Сенегал), Арль (Франция), Канарские острова (Испания), Исе-Сима (Япония), область «Центральный Отаго» (Новая Зеландия), Зальцбург (Австрия), Северная Македония (Балканы), Питсбург (США), остров Кея (Греция), Голуэй (Ирландия), штат Баия (Бразилия), Рабат (Марокко) и Патагония.