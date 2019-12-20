Трамп требует немедленных слушаний в сенате США по импичменту

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать судебные слушания по импичменту в сенате. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте.

«После того как демократы не дали мне должного судебного разбирательства в палате, ни адвокатов, ни свидетелей, ни чего-либо, они теперь хотят рассказать сенату, как проводить свой процесс. На самом деле у них нет никаких доказательств чего-либо, и они никогда не появятся. Они хотят? Я хочу немедленного суда!» – сообщил он, пишут «Ведомости».

Дональд Трамп отметил, что демократам в палате представителей не удалось получить ни одного голоса от республиканцев.

18 декабря палата представителей объявила импичмент президенту до двум обвинениям – злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил конгресс.

В январе 2020 года в сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Для этого в сенате пройдет судебное разбирательство: сенаторы станут присяжными, а члены палаты представителей – стороной обвинения. Большинство в сенате США, в отличие от палаты представителей, принадлежит республиканцам.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента в сентябре 2019 года из-за телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в июле. Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.