В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

PanARMENIAN.Net - В Белоруссии 17 декабря расстрелян заключенный Александр Осипович, признанный виновным в убийстве двух женщин, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова, выступавшая обвинителем в суде.

По словам Ивановой, после решения Верховного суда, оставившего смертный приговор без изменений, Осипович написал ходатайство о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, но оно было оставлено без удовлетворения, пишет Deutsche Welle.

Согласно материалам дела, Осипович в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков избил знакомых девушек. Те закрылись в ванной комнате, попытавшись спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, проник в ванную комнату. После этого он нанес одной девушке 77 ударов молотком, ножом и руками, а другой - не менее 16 ударов ножом и руками, в том числе, два удара ножом в шею и голову. Обе потерпевшие скончались на месте.

Белоруссия - единственная страна Европы и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая, согласно конституции, применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор приводится в исполнение через расстрел. Родственникам, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. Им не выдают тела расстрелянных для захоронения, место захоронения держится в тайне.

Евросоюз, ОБСЕ и другие международные организации осуждают практику применения смертной казни в Белоруссии.