Homeland - новая торговая марка консервированных продуктов на армянском рынке
20 декабря 2019 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Возможности армянского рынка растут как с точки зрения предложения, так и спроса. Одновременно диверсифицируются и расширяются пути выхода на зарубежный рынок. Становится все более и более явной необходимость создания новых рабочих мест, что, конечно же, соответствует ожиданиям и планам деловых кругов.
Несомненно, компания «ЭсЭр Фуд», представляющая торговую марку Homeland, не могла остаться безучастной к данным тенденциям развития рынка и открывающимся перспективам. Основание консервного завода, оборудованного передовыми и новейшими технологиями, и предоставление потребителю качественной и вкусной продукции исходят именно из этих реалий.
На сегодняшний день компания «ЭсЭр Фуд» предлагает широкий ассортимент овощных и фруктовых консервированных продуктов. В числе представленных на рынке под торговой маркой Homeland - традиционные, в том числе, запеченные и маринованные овощи, томатная паста и компоты.
Для продукции компании закупается исключительно высококачественное местное сырье, непосредственно от фермера. Усилия армянского фермера, его терпение и, несомненно, любовь к собственной земле – важные составляющие, без которых невозможно было бы получить урожай армянской земли со вкусом солнца.
Перед завозом сырья производится проба образцов и только после этого, на основании заключения пробы, полученные фрукты и овощи разгружаются и ввозятся в производство. Отобранные ровные, здоровые и абсолютно пригодные для питания фрукты и овощи обрабатываются для перехода на следующий этап. Плоды проходят ряд технологических процессов и превращаются в готовую продукцию.
Рецепты представленной продукции составляются таким образом, чтобы они были приятны любому вкусу: как тем, кто предпочитает тонкое сочетание специй, так и тем потребителям, кто является любителем более ярко выраженных вкусов. Вместе с тем, в процессе приготовления консервов доведено до минимума использование искусственных добавок, консервантов и других компонентов, с постоянной заботой о здоровье потребителя и с учетом его пищевых предпочтений.
В производственных процессах термообработки и стерилизации применяются технологии, позволяющие представить потребителю безопасный и гарантированный продукт, который одновременно сохранил свои питательные свойства и свежесть. Консервирование происходит в специальном вакуумном оборудовании, что позволяет гарантировать долговременную сохранность продукта.
После стерилизации продукция проходит карантинный период, а далее – лабораторные испытания. Затем, на основании положительных результатов последних, прошедшие подтверждение качества консервы отпускаются со складов и доставляются потребителям.
Работы по основанию компании Homeland начались в 2016 году. На сегодняшний день для организации производства уже инвестировано более 3,5 миллиардов драм. Создано более 250 рабочих мест. До 2020 года планируется производство продукции более чем 100 наименований, с объемом 5 миллионов единиц продукции в год. В ближайшее время предполагается экспорт продукции за рубеж в страны ЕВРАЗЭС и на европейский рынок.
Торговая марка Homeland принадлежит группе компаний «Держава-С». В основе ее деятельности не только деловые успехи, но и длительное, успешное и взаимовыгодное сотрудничество с потребителем и забота о нем.
Бережное отношение к продуктам позволяет предлагать потребителю высококачественный ассортимент, в процессе производства обработке были учтены натуральные свойства продукта и применялись новейшие технологические подходы в их изготовлении. От взращивания до консервирования и продаж – на всех этапах компания предусмотрела критерии контроля над качеством продукта и предлагает потребителю высококачественную и здоровую пищевую продукцию.
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