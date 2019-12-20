Исследователи сообщают об утечке данных более 267 млн пользователей Facebook
20 декабря 2019 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Персональные данные более 267 млн пользователей Facebook оказались в свободном доступе в интернете. Об этом говорится в сообщении британской исследовательской компания Comparitech.
Специалисты компании обнаружили в сети базу данных с именами, телефонами и другой информацией, собранной о пользователях Facebook. Ознакомиться с этими данными мог любой пользователь интернета без пароля и регистрации. Эксперты компании считают, что злоумышленники могли использовать данные для рассылки спама и фишинговых ссылок. Основная часть данных принадлежит пользователям из США, пишут «Ведомости».
Компания Comparitech при проведении расследования сотрудничала с независимым экспертом в области кибербезопасности Бобом Дьяченко. Он сообщил о базе провайдеру, чтобы можно было заблокировать к ней доступ. Но ссылка на базу могла оказаться на хакерских форумах. По мнению экспертов компании, база была собрана хакерами из Вьетнама.
Она была выложена в интернет 4 декабря, а через 10 дней – обнаружена Дьяченко. На момент публикации материала доступ к ней был заблокирован. Представитель Facebook после удаления базы заявил изданию Business Insider, что компания изучает эту проблему, но данные пользователей, скорее всего, были собраны до изменения политики Facebook в отношении данных пользователей, которые произошли в последние несколько лет.
Социальная сеть изменила подход к использованию данных после скандала с Cambridge Analytica, который разразился в 2018 году. Эта британская организация собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей. Cambridge Analytica сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Действия компании могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.
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