Объявлены лучшие сериалы 2019 года
20 декабря 2019 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Кинокритики портала The Guardian составили список лучших сериалов, вышедших в 2019 году. Лидером рейтинга стала комедийная драма «Наследники» от телеканала HBO.
Первый сезон сериала вышел в 2018 году, второй — в 2019-м. В «Наследниках» рассказывается о влиятельной американской семье медиамагнатов. Главные роли в шоу исполнили Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин, Питер Фридман и Хиам Аббасс, пишет Lenta.ru.
Второе место занял сериал «Дрянь», второй сезон которого также вышел в 2019 году. На третьей строчке — историческая драма «Чернобыль».
В топ-10 также вошли сериалы «Годы», «Добродетели», «Невероятное», «Жизни матрешки», комедийное ток-шоу «Это время с Аланом Патриджем» и «Катастрофа», а также сериал «Эйфория».
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