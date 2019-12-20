Объявлены лучшие сериалы 2019 года

Объявлены лучшие сериалы 2019 года
20 декабря 2019 - 14:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Кинокритики портала The Guardian составили список лучших сериалов, вышедших в 2019 году. Лидером рейтинга стала комедийная драма «Наследники» от телеканала HBO.

Первый сезон сериала вышел в 2018 году, второй — в 2019-м. В «Наследниках» рассказывается о влиятельной американской семье медиамагнатов. Главные роли в шоу исполнили Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин, Питер Фридман и Хиам Аббасс, пишет Lenta.ru.

Второе место занял сериал «Дрянь», второй сезон которого также вышел в 2019 году. На третьей строчке — историческая драма «Чернобыль».

В топ-10 также вошли сериалы «Годы», «Добродетели», «Невероятное», «Жизни матрешки», комедийное ток-шоу «Это время с Аланом Патриджем» и «Катастрофа», а также сериал «Эйфория».

Ранее киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2020 года. На первом месте оказалась картина Кэти Янь «Хищные птицы».

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Объявлен лучший сериал года
 Самое значимое
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в СШАЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
BBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пытокBBC: В азербайджанской армии искали армянских шпионов при помощи жестоких пыток
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
Bellingcat: Азербайджан вторгается на территорию ГрузииBellingcat: Азербайджан вторгается на территорию Грузии
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В Ираке 40 человек погибли при разгоне акции протеста
Крупнейшая в истории Чили акция протеста: На улицы вышли более 1 млн человек
Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы
СМИ. Шойгу едет в Армению и Азербайджан
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Турецкий «Галатасарай» хочет арендовать Мхитаряна Итальянский клуб ответил, что намерен оставить в команде и Мхитаряна, и Калинича даже после завершения срока их аренды.
Исследователи сообщают об утечке данных более 267 млн пользователей Facebook Специалисты компании обнаружили в сети базу данных с именами, телефонами и другой информацией, собранной о пользователях Facebook
Homeland - новая торговая марка консервированных продуктов на армянском рынке В числе представленных на рынке под торговой маркой Homeland - традиционные, в том числе, запеченные и маринованные овощи, томатная паста и компоты.
Землетрясение на границе Арцаха и Азербайджана почувствовали в Степанакерте Землетрясение ощущалось в Степанакерте силой в 3-4 балла.