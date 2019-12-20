Турецкий «Галатасарай» хочет арендовать Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» предложил итальянской «Роме» взять в аренду полузашитника сборной Армении Генриха Мхитаряна и нападающего Никола Калинича, пишет Armfootball.com со ссылкой на Hurriyet.com.tr.

Итальянский клуб ответил, что намерен оставить в команде и Мхитаряна, и Калинича даже после завершения срока их аренды.

«Рома» и «Галатасарай» ведут переговоры о досрочном прекращении срока аренды Стивена Нзонзи. Французский футболист исключен из состава турецкого клуба за нарушение дисциплины, и «Галатасарай» хочет вернуть его в Рим как можно скорее. «Рома» против этого варианта, и, возможно, стороны обратятся за разрешением спора в высшие инстанции.

Трансфер Мхитаряна принадлежит английскому «Арсеналу», а Калинича – мадридскому «Атлетико».