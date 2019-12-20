Турецкий «Галатасарай» хочет арендовать Мхитаряна
20 декабря 2019 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» предложил итальянской «Роме» взять в аренду полузашитника сборной Армении Генриха Мхитаряна и нападающего Никола Калинича, пишет Armfootball.com со ссылкой на Hurriyet.com.tr.
Итальянский клуб ответил, что намерен оставить в команде и Мхитаряна, и Калинича даже после завершения срока их аренды.
«Рома» и «Галатасарай» ведут переговоры о досрочном прекращении срока аренды Стивена Нзонзи. Французский футболист исключен из состава турецкого клуба за нарушение дисциплины, и «Галатасарай» хочет вернуть его в Рим как можно скорее. «Рома» против этого варианта, и, возможно, стороны обратятся за разрешением спора в высшие инстанции.
Трансфер Мхитаряна принадлежит английскому «Арсеналу», а Калинича – мадридскому «Атлетико».
Самое значимое
«Рома» выиграла со счетом 3:1.
«Я усердно тренируюсь. Не могу дождаться, когда вернусь на поле», - написал Мхитарян
«Я приехал сюда не роли туриста. Я хочу помочь «Роме» выйти на новый для нее уровень. Это главная задача для меня сейчас», - заявил он в интервью FourFourTwo.
После прихода в клуб испанца Унаи Эмери роль полузащитника в команде изменилась – Генрих играл глубже и уже не мог влиять на атаку команды так, как он привык
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